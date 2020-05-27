Треть малых предпринимателей потеряли больше половины доходов, – ЕБА. ИНФОГРАФИКА

Треть микро- и малых предпринимателей (33%) потеряли более половины (55-75%) доходов.

Таковы результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющий микро- и малых предпринимателей, передает БизнесЦензор.

Треть предпринимателей, а именно 33%, сообщают о 50-75% потерь от доходов. Также предприятия сообщают о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. И только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Чтобы достичь докарантинних темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% - два и более года, 19% - около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

Помочь в восстановлении компаниям могут такие меры поддержки от государства - снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставление более дешевого кредитного ресурса и отмена штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года.

Большинству компаний, а именно 48%, удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% сейчас ищут новых сотрудников.

Бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою офлайн деятельность в течение мая-июня. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Кроме гибкости в работе, это еще и способ сократить расходы на аренду офиса.

Опрос проводился в период с 15 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 111 участников - представителей малого и среднего бизнеса.

Unlimit Ukraine - платформа для развития малого и микробизнеса, созданная на базе Европейской бизнес-ассоциации. Проект предоставляет комплексную поддержку малого и микробизнеса через образовательные мероприятия и консультации, участие в спецпроекте, диагностику проблем бизнеса и обсуждения актуальных для него вопросов. Участником проекту может стать малый и микробизнес с формой собственности ФЛП без ограничения видов деятельности. Сегодня проект насчитывает 1861 участников.