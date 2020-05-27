Аэропорт "Харьков" оценил убытки от карантина в 40 миллионов

Международный аэропорт "Харьков" оценивает общие убытки, которые предприятие получит за период с начала карантина до 15 июня (назначенная дата открытия международного авиасообщения) в сумме около 40 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение аэропорта, передает БизнесЦензор.

"В условиях нулевой доходности во время карантина размер убытков харьковского аэропорта составляет порядка 16 млн грн в месяц. В целом от начала карантина убытки предприятия превышают 30 млн грн, а к концу карантина (ранее заявленного на 15 июня) будут составлять около 40 млн грн", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В "Харькове" также заявили, что аэропорт полностью готов к возобновлению работы, а также к внедрению в случае необходимости новых мер безопасности. Ожидается, что все сотрудники аэропорта возобновят свою работу с момента запуска авиасообщения.

Согласно информации пресс-службы, на прежнюю доходность "Харьков" рассчитывает выйти через год, когда аэропорт сможет выйти на докризисный показатель пассажиропотока.

В то же время, в аэропорту агентству сообщили, что предприятие все еще ведет переговоры с местными властями по вопросу об освобождении от арендной платы за землю.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час. Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.