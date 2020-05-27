Госбюджет недополучил в первом квартале 45 миллиардов, – Счетная палата

Недопоступление доходов госбюджета в январе-марте 2020 года составило 45 млрд грн или 14%, тогда как расходы общего фонда государственного бюджета в первом квартале были меньше запланированных на 28, млрд грн или на 11%.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан по результатам анализа выполнения госбюджета в первом квартале, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, недовыполнение плана поступлений обусловлено недополучением 27 млрд грн (13%) запланированных на первый квартал 2020 доходов, в том числе 20 млрд грн (или 23%) от Государственной таможенной службы и 6,5 млрд грн (6%) от государственной налоговой службы.

Кроме того, вследствие ухудшения ситуации на внешних рынках капиталов и неполучения макрофинансовой помощи ЕС недопоступление от внешних заимствований составило 17 млрд грн (33%).

Пацкан отметил, что государственный бюджет в первом квартале 2020 выполнялся в условиях снижения реального ВВП на 1,5% и промышленного производства – на 5%.

Сокращение импорта товаров и услуг на 4,4% вместо прогнозного роста стало одним из факторов невыполнение плана отдельных налогов в отчетном периоде, доля которых составляет почти 40% в общей сумме доходов бюджета. Так, за счет этого фактора в бюджет не поступило 9,5 млрд грн НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Кроме того, отклонение фактического обменного курса гривни от прогнозного привело к недополучению 6,7 млрд грн доходов.

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"Невыполнение плана расходов общего фонда в первом квартале текущего года составляет 28,3 млрд грн или 11%. И это самый большой как абсолютный, так и относительный показатель невыполнения с 2015 года", – отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что главные распорядители средств уже в январе инициировали перераспределение и передачу бюджетных назначений, что является следствием ненадлежащего планирования.

Кроме того, Кабинет министров и главные распорядители раз не обеспечили своевременную разработку и утверждение документов, в частности паспортов бюджетных программ, необходимых для начала проведения расходов.

"Уже в первом квартале стали очевидными просчеты при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год, на которые указывала Счетная палата. Тогда нас не услышали. Как следствие, в январе-марте не осуществлялись некоторые расходы на образование, здравоохранение, строительство спортивных объектов в целом на 1,1 млрд грн", – уточнил Пацкан.

Глава Счетной палаты пояснил, что источником проведения этих расходов должна быть стать плата за лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Однако законопроект, который регулирует такие поступления в государственный бюджет, до сих пор не принят.

Как сообщалось, по данным Казначейства, государственный бюджет Украины в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 24,31 млрд грн, в том числе по общему фонду – 33,24 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн.