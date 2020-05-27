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Кабмин назначил заместителем Степанова торговца материалами для гемодиализа

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Кабмин назначил заместителем Степанова торговца материалами для гемодиализа
Кабинет министров назначил заместителем министра здравоохранения по европейской интеграции Игоря Иващенко.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, обнародованной в реестре Нацагентства по предотвращению коррупции, за 2019 год Иващенко задекларировал 282,49 тыс. грн доходов, из них 276,49 тыс. грн – зарплаты в ООО "Линк-Медитал", которое занимается поставкой материалов для гемодиализа.

Иващенко также задекларировал квартиру в Ирпене Киевской области площадью 54,4 кв. м. Кроме того, он владеет автомобилем Toyota Camry 2012 года выпуска, а также более 113 тыс. грн и $23,3 тыс. наличных средств.

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Автор: Михайло Орлюк

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