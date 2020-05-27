Банки не видят проблем с наличной валютой

Украинские банки отмечают отсутствие проблем с наличной валютой в кассах отделений с момента возобновления ее выдачи в апреле.

Об этом сообщили банки агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В банке "Пивденный" дефицита наличной валютой нет, мы удовлетворяем запросы клиентов в валюте в необходимом объеме. Операции по продаже наличного доллара также осуществляются без дополнительных ограничений", - сообщил директор департамента сети и розничных продаж банка "Пивденный" Сергей Новошицкий.

Как сообщили в пресс-службе "Ощадбанка", финучреждение не ограничивает операции с наличной валютой, а при покупке клиентом значительной суммы возможен предварительный заказ в отделении.

"Приватбанк" восстановил приостановленную в апреле выдачу наличной валюты во всех отделениях. Вместе с тем, в пресс-службе финучреждения уточнили, что для покупки, снятия со счета или получения валютного перевода без предзаказа действует ограничение в $300. При этом на продажу валюты населением оно не распространяется.

"Операции по купле-продаже иностранной валюты осуществляются в рамках действующего законодательства и в пределах объема остатков наличной валюты в кассе конкретного учреждения банка", - отметили в "Укрэксимбанке".

Согласно сообщению пресс-службы финучреждения, банк не вводил ограничения по выдаче наличных в соответствии с условиями договоров, а в случае досрочного расторжения договора по инициативе клиента, или снятие крупной суммы с текущего счета, клиент предоставляет предварительную заявку на получение необходимой суммы. Уточняется, что в таком случае банк в течение 1-2 дней обеспечит потребности клиентов в необходимых объемах.

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Как сообщалось, в марте ряд банков перестал выдавать наличную валюту. Нацбанк отмечал, что проблема с дефицитом наличного доллара и евро возникла в связи с приостановкой авиасообщения из-за вспышки коронавируса, поскольку ранее она завозилась самолетами из-за границы.

С целью подкрепления касс банков наличной валютой Нацбанк организовал три операции по обмену наличного доллара и две – евро, на которых реализовал в целом $551,5 млн и 41,2 млн евро, причем на последних аукционах предложение валюты превышало спрос.

Банк "Пивденный" с 31 марта возобновил для клиентов возможность покупки в кассах отделений наличных долларов США, в апреле "Укрэксимбанк" также возобновил операции с наличной валютой, а "Приватбанк" со 2 апреля возобновил выдачу наличной валюты с карт и счетов, а также переводов по предзаказу онлайн, вместе с тем клиенты банка могли купить валюту только через приложение.