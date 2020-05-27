Витренко перенаправил Коболеву вопрос отмены конкурса на главу "Укрнафты"
Об этом заявил глава набсовета компании, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уже поднял этот вопрос перед председателем правления "Нафтогаза", – сказал глава набсовета "Укрнафты".
В то же время Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.
Глава набсовета напомнил, что вел ранее переговоры с миноритарными акционерами, на которых была достигнута договоренность, что руководитель "Укрнафты" будет выбран на честном конкурсе.
"С нашей стороны мы никак не нарушали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры, после этого договорились о чем-то другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах. А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", – подчеркнул Витренко.
При этом он назвал "неприятной неожиданностью" то, что на заседании набсовета "Укрнафты" 20 мая один из представителей "Нафтогаза" голосовал также, как и члены набсовета, номинированные миноритарными акционерами.
"При этом его голосование за прекращение конкурса и назначение руководителя без конкурса, по моему мнению, противоречит задекларированной позиции "Нафтогаза" о необходимости назначения руководителя "Укрнафты" именно по результатам конкурса. До этого обсуждалось, что мы можем подождать до завершения карантина, возобновления международных авиаперелетов, чтобы можно было провести личные встречи с кандидатами и выбрать оптимального по результатам конкурса", – подчеркнул Витренко.
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Как сообщалось, набсовет "Укрнафты" 20 мая решил прекратить конкурсный отбор председателя правления и назначила на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители миноритарных акционеров, представляющие Игоря Коломойского и партнеров.
Как отмечало отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.
По данным источников издания, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.
Как сообщалось, ранее в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.
Перед этим Витренко заявлял, что назначение нового главы правления компании по итогам конкурса сдерживает только карантин.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.