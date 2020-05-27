Кабмин запретил регистрировать жильцов в ипотечном жилье без согласия банка

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, принял решение, согласно которому для получения регистрации места проживания в ипотечном жилье необходимо будет предоставить разрешение ипотекодержателя.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее – нужно будет разрешение ипотекодержателя (или же доверителя – для доверительной собственности). Постановление об этом утвердил Кабмин на сегодняшнем заседании. Это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость", – сообщил Малюська.

Кроме того, с целью проверки права собственности лица, подавшего заявление для регистрации места проживания, на соответствующее жилье, а также проверки нахождения такого жилья в ипотеке или в доверительной собственности предусматривается обязанность работника органа регистрации использовать сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Напомним, ранее банки сталкивались с невозможностью выселить неплательщиков из ипотечного жилья, если в нем были прописаны несовершеннолетние дети.