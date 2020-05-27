"Укрзализныця" уволила руководство Скоростной железнодорожной компании
Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиале УЗШК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити". Руководство филиала уволено", – сообщил глава компании.
Юрик заверил, что в ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства.
"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", – пояснил глава компании.
Как сообщалось, 18 мая "Укрзализныця" отстранила руководство Скоростной железнодорожной компании из-за конкурса на питание.
Перед этим УЗШК определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" малоизвестную компанию "Гринед", которая предложила платить на 25 тыс. грн в месяц больше, чем нынешний поставщик "Вог Кафе". Также в конкурсе участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три другие компании.
Малоизвестная компания владеет небольшим кафе в Киеве и имеет всего несколько работников, но получила право последней предлагать цену на конкусе.