Криклий анонсировал новый законопроект о возвращении техосмотра автомобилей

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что рассчитывает на принятие ряда законов во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом Криклий заявил на совместном брифинге с послом ЕС Матти Маасикасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По словам министра, Мининфраструктуры внесет на рассмотрение парламента законопроект, который упорядочит правила техосмотра автомобилей, поскольку Соглашение об ассоциации требует от Украины вернуть техосмотр. В то же время, проекты, которые вносились в предыдущие годы, не соответствовали Соглашению и подвергались критике как коррупциогенные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре, но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", – отметил Криклий.

По словам министра, еще до летнего перерыва в работе Рады должен быть принят закон "О внутреннем водном транспорте".

Также в Мининфраструктуры ожидают прогресс в принятии закона "О железнодорожном транспорте".

"Мы рассчитываем, что к июню комитет также подойдет к решению", – заявил Криклий.

Также министр ожидает приянтие ряда других законов, предусмотренных Соглашением об ассоциации – об опасных грузах, о почтовом операторе и доступе к грузовым перевозкам. Относительно последних министр ожидает прогресса осенью.