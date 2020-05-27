Фонд гарантирования выставил на продажу офис бывшего банка Фирташа за 130 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу бывший центральный офис банка "Надра" со стартовой ценой 128,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 2 июня на площадке FFN по английской модели, передает БизнесЦензор.

Объект недвижимости имеет площадь 4215,3 кв. м, это девятиэтажное здание с пристройкой, оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офисного здания, имеет выход на фасадную красную линию, места для парковки.

В Фонде уточнили, что здание расположено в центре Киева (ул. Сечевых Стрельцов, 15) недалеко от Львовской площади. Ближайшие станции метро: Золотые ворота, Лукьяновская, Майдан Независимости.

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Как сообщалось, ранее в начале мая Фонд гарантирования приобрел на "голландском" аукционе офисные помещения банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м (основная площадь - 5,4 тыс. кв. м) в Киеве по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17.

Фонд заплатил за офис 306,3 млн грн при стартовой цене актива в 530,6 млн грн. В последние годы Фонд гарантирования располагается в указанном здании.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Надра" 4 июня 2015 года. С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация.

Банк "Надра" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. По данным на начало 2014 года соновным бенефициаром банка был указан Дмитрий Фирташ, структуры которого приобрели банк в 2011 году.