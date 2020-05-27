Кабмин расширил перечень больниц для лечения больных с коронавирусом на треть

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, расширил с 339 до 449 перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую ​​помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него", – заявил Степанов.

Таким образом, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. Финальный текст постановления будет готов с доработкой в ​​один день.

Как сообщалось, согласно внесенным в законодательство изменениям, медработникам, которые работают с больными COVID-19, установлена доплата в размере 200% заработной платы.