Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Совет Евросоюза согласовал заключение двух соглашений с Беларусью: об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.

Такое решение представители правительств стран ЕС приняли 27 мая, сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Беларусь оба документа ратифицировала еще в апреле. Решение Совета ЕС - это последний шаг в утверждении двух соглашений. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля.

"Визовая статистика является доказательством роста важности отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году году количество заявок на шенгенские визы в Беларуси достигла почти 650 тыс.", - заявил министр внутренних дел Хорватии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС Давор Божинович.

Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты визового сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, школьники, студенты, представители организаций гражданского общества.

Все визовые заявления должны будут рассматривать в течение 10 календарных дней. Если заявление потребует дополнительной проверки, этот срок могут увеличивать до 30 дней. С другой стороны, срок рассмотрения заявления могут сократить до двух рабочих дней "в неотложных случаях", но тогда визовый сбор составит 70 евро.

Как и сейчас, заявители должны будут объяснить цель поездки. Но для ряда категорий лиц перечень необходимых документов сократят. Это будет касаться, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, а также людей, которые отправляются в ЕС с научной или творческой целью. Предусмотрена и возможность выдачи многократных виз сроком на один или пять лет.

Соглашение о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения, была одним из условий упрощения визового режима. Согласно ей, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если они не имеют разрешения находиться на территории ЕС или если они утратили такое право. То же касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если у них нет отдельного разрешения на пребывание на территории ЕС.

Кроме того, Беларусь будет принимать также граждан третьих стран или лиц без гражданства, у которых нет права находиться в ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз была виза или вид на жительство в Беларуси. То же касается и лиц, которые незаконно въехали в ЕС с территории Беларуси.

Государства ЕС будут иметь такие же обязательства перед Минском.

Переговоры по этим двум соглашениям начались в 2014 году. Их завершили шесть лет спустя. Документы подписали в январе 2020 года.