Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $350 миллионов на восстановление экономики

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №570-р от 25 мая обнародовано на официальном правительственном портале. Как сообщалось, в начале апреля Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР в размере $150 млн на повышение социальных выплат. Также в апреле Кабмин одобрил привлечение займа от МБРР на сумму $135 млн в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Автор: Михайло Орлюк