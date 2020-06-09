В Украине смягчили нормы для работы рынков на карантине, – Ляшко

В Украине с 8 июня в Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, определив обязательный набор правил, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам Ляшко ключевыми правилами работы являются: допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; один посетитель на 10 кв. мметров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", – подчеркнул главный санитарный врач.

"Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", – добавил Ляшко.