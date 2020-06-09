Цены на нефть слабо повышаются после падения

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются, завершив предыдущие торги в минусе на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 9 июня составили $40,84 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,5 (3,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,15 (0,39%) - до $38,34 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов снизилась на $1,36 (3,4%).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман 8 июня заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

"Рынок был разочарован тем, что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Эксперты также подчеркнули, что на настроения трейдеров повлияла новость о перспективах возвращения ливийских поставок на рынок. Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней.

Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности.

Как сообщали арабские СМИ, в настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ.

Помимо этого, инвесторы следят за уровнем добычи сланцевой нефти в США на фоне восстановления нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

"Добыча в США затрудняет восстановление баланса на рынке. Трейдеры начинают беспокоиться и фиксируют прибыль на уровне цены WTI примерно в $40 за баррель", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.