В Украине за сутки зафиксировали 394 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, на 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 июня поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 66 тысяч 166 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: