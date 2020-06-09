В Украине за сутки зафиксировали 394 новых случая коронавируса
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В Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, на 9 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 9 июня поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 66 тысяч 166 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1175 случаев;
- Волынская область - 1113 случаев;
- Днепропетровская область - 971 случай;
- Донецкая область - 235 случаев;
- Житомирская область - 935 случаев;
- Закарпатская область - 1425 случаев;
- Запорожская область - 499 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1602 случая;
- Кировоградская область - 562 случая;
- Киев - 3523 случая;
- Киевская область - 1836 случаев;
- Львовская область - 2211 случаев;
- Луганская область - 54 случая;
- Николаевская область - 309 случаев;
- Одесская область - 1010 случаев;
- Полтавская область - 274 случая;
- Ровенская область - 2094 случая;
- Сумская область - 198 случаев;
- Тернопольская область - 1305 случаев;
- Харьковская область - 1305 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 518 случаев;
- Черновицкая область - 3729 случаев;
- Черкасская область - 490 случаев;
- Черниговская область - 304 случая.