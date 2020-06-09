В Киеве строят ТРЦ прямо на проезжей части

Торговый центр April City строят на станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога" прямо на проезжей части, пишут в соцсетях жители Киева.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Согласно фотографиям из соцсетей, торговый центр полностью занял одну полосу проезжей части магистральной автомобильной дороги на проспекте Леся Курбаса, рядом со станцией станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога".

Советник мэра Киева Максим Бахматов в комментариях в Facebook пообещал "публично" разобраться в сложившейся ситуации.

Согласно плану застройки April City на месте рынка Зодчих напротив дома по улице Зодчих, 46, должна быть возведена 20-этажная высотка.

Строит April City компания "Киевпроект Девелопмент", сдача запланирована на 2021 год. Комплекс расположен на транспортно-пересадочном узле станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога".

Согласно системе YouControl, конечным бенефициаром "Киевпроект Дивелопмент" является гражданка Греции с пропиской на Кипре Ангелики Пантси.

Пантси также являлась совладельцем ООО "Укржитлобуд" вместе с экс-регионалом и нардепом от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.

В 2010-2012 годах Вадим Столар был народным депутатом от "Партии регионов". После 2014 года в СМИ его стали называть "серым кардиналом" столицы. В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитасем.