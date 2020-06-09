"Укрзализныця" завершила реконструкцию станции "Выдубичи" в Киеве

АО "Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции "Выдубичи" в Киеве, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом сообщает телеграм-канала Криклия, передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции "Выдубичи". Тепер она объединяет в единый логистический цепь железную дорогу, авто и авиатранспорт, а также метро", - заявил Криклий.

Он пояснил, что благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров экспресса в аэропорт "Борисполь" и скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити +".

"Также построено новые лестницы и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, устроено электроосвещения, громкоговорящее оповещение, информационные табло, сделано благоустройство территории, учитывая потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп, будет установлена передвижная платформу", - сообщает министр.