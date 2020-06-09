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Абромавичус уволил главу госпредприятия "Антонов"

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Абромавичус уволил главу госпредприятия "Антонов"
Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра по данным Службы безопасности Украины о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащих признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

    Источник: https://biz.censor.net/n3200788

    То же самое можно вменять Зе-команде по управлению страной.

    И как дела в самом Оборонпроме?
  • Бузько
    "злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству"Источник: https://biz.censor.net/n3200788
    так привели к убыткам или только предположение
  • Da non
    Могли, могли... Надо же мокшанский летающий гроб продвигать.
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