"Черниговгаз" получил почти полмиллиона неидентифицированных платежей

АО "Черниговгаз" не смогло зачислить на лицевые счета потребителей 442 тысячи гривен за распределение газа по состоянию на 1 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Черниговгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Такая ситуация возникает, если при оплате через банк или платежный сервис не указаны номер лицевого счета или адрес", - сообщает компания.

Компания не может зачислить средства на счет потребителя в случае, если их владелец неизвестен. Все платежи, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес, "зависают" в системе, а на счету потребителя накапливается задолженность.

АО "Черниговгаз" подчеркивает - при уплате в банке или через онлайн-сервисы нужно обязательно указывать личный счет и адрес, а квитанцию об уплате хранить. С ее помощью можно будет причислить платеж, если идентификационные данные не были указаны.

"Поэтому если в течение 10 дней после оплаты через онлайн-сервисы www.104.ua потребитель не видит зачисления средств, или после оплаты через банк получил сообщение о задолженности - скорее всего, его платеж неидентифицирован из-за отсутствия личных данных", - сообщает компания.

"Как это исправить? Необходимо написать письмо на электронную почту [email protected]. Приложить копию квитанции (скан-копию или качественное фото) об оплате, указать адрес и номер лицевого счета, на который нужно зачислить средства. Или же обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов", - сообщает компания.

В АО "Черниговгаз" благодарны клиентам, которые своевременно оплачивают услуги по распределению газа. Сейчас потребители задолжали компании 13,3 миллиона гривен - за май рассчитались за полученные услуги только на 77%. Такой уровень расчетов ставит под угрозу безаварийную работу сетей и оборудования и стабильную подачу газа.

"Черниговгаз" напоминает, что оплатить доставку газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

личного кабинета на сайте 104.ua

чат-бота 7104ua в Viber или Telegram

мобильного приложения 104Mobile для Android

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone

Также для потребителей АО "Черниговгаз" действует экспресс-регистрация, с помощью которой личный кабинет можно получить, просто позвонив в контакт-центр 067 65 64 104, (0462) 61-62-04.

Звонить нужно с мобильного - его номер будет логином в кабинет, и назвать оператору номер лицевого счета (он есть квитанциях всех клиентов). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему и сможет пользоваться через телефон или компьютер.