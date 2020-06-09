Шебелинский НПЗ "Укргаздобычи" возобновил производство после ремонта

Шебелинский НПЗ (Shebel) возобновил работу после планово-предупредительного ремонта, который длился с 22 мая по 7 июня.

Как сообщает пресс-служба АО "Укргаздобыча", в ремонтный период на предприятии был проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, передает БизнесЦензор.

Также во время ремонта был завершен проект по диспечеризации операционных процессов, в частности установлено 30 замерных узлов и осуществлен монтаж анализаторов для онлайн контроля за отдельными этапами производства.

"Сейчас все технологические установки работают в штатном режиме", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн.

Завод в 2019 году увеличил производство бензина – на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.