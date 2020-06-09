Регистрация физлиц-предпринимателей превысила докарантинный уровень, – Opendatabot

Количество новых зарегистрированных физлиц-предпринимателей (ФЛП) превысило докарантинные показатели – за неделю в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей.

Об этом со ссылкой на данные платформы Opendatabot сообщает БизнесЦензор.

Также на этой неделе было зарегистрировано 1119 компаний, это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

При этом с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua находится 39,5 тыс. активных вакансий. В карантине было 54 тыс. вакансий.

Также в Украине работает 77% ресторанов из тех, которые работали во время карантина. Оборот общественного питания восстанавливается не так быстро – 65%.

На 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5000 предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось всего 1500 предпринимателей.

На 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 1000 компаний. Уже через две недели (26 марта) зарегистрировалось только 435 новых компаний. В последние две недели этот показатель начал расти. За последнюю неделю было зарегистрировано 1119 новых компаний.