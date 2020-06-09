Пункты пропуска на оккупированный Донбасс частично возобновили работу

Со вторника, 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" ежедневно будет осуществляться пропуск людей с 11:00 до 14:00.

"Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен. Учитывая регламентированное время осуществления пропуска, приоритет будет предоставляться гражданам, следующим по причинам социально-гуманитарного характера, при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для внешнего независимого оценивания", – отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, какое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

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Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

"Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий дома!", или обсервации", – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе обращают внимание, что пропуск лица украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения.

"Нередко пророссийские боевики возвращали таких лиц. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости", – подчеркивается в сообщении.