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Европейским банкам рекомендовали отказаться от выплаты дивидендов

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Европейским банкам рекомендовали отказаться от выплаты дивидендов
Европейский совет по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB) рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций, по крайней мере, до конца 2020 года.

Задачей ESRB, который возглавляет председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, является контроль ситуации в финансовой системе Евросоюза и принятие мер для смягчения системных рисков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние два месяца глубина и длительность кризиса стали очевидными. Это подчеркивает необходимость того, чтобы банки воздерживались от выплаты дивидендов и выкупа акций, по крайней мере, до 1 января 2021 года, и возможно, даже дольше, если новые данные укажут на более медленный, чем ожидалось, выход из ограничительных мер и, возможно, более сильный экономический спад", - говорится в заявлении ESRB.

Ранее в этом году ЕЦБ предписал банкам воздержаться от выплаты дивидендов, а также buyback, до 1 октября 2020 года.

Регуляторы хотели бы, чтобы европейские фининституты имели достаточные резервы, чтобы справиться с потенциальным ростом "плохих" долгов, а также поддержать экономику в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Автор: Галина Ялівець

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