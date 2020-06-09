Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети за выходные 5 - 9 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 копеек за литр, средняя стоимость СУГ по Украине выросла на 10 коп. и по состоянию на 9 июня составила 10,65 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, ОККО в среднем повысила цены на 15 копеек – до 11,22 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 30 копеек и составляет 11,29 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата" увеличила цены на 20 копеек за литр только в Винницкой и Волынской областях.

Сеть АЗК "Автотранс" подняла цены на 45 копеек – до 11,18 грн/л.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO, UPG, BVS, Chipo, "Род-Ник" повысили цены на 5-35 копеек за литр.

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Как соолбщалось, за неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр или на 3,4% – до 10,56 грн.

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л