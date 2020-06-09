Падение пассажиропотока в аэропорту "Борисполь" сократилось до 98%

Аэропорт "Борисполь" в мае 2020 года обслужил 28,2 тыс. пассажиров, что на 97,9% меньше показателя мая 2019 года, когда пассажиропоток составил 1,36 млн человек.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Большинство путешественников воспользовались специальными эвакуационными рейсами, так как регулярное международное и внутреннее авиасообщение в Украине в мае было запрещено.

На международных рейсах аэропорт принял и отправил 28,1 тыс. пассажиров (-97,8%), на внутренних - 100 человек (-99,9%).

Число рейсов уменьшилось на 89% и составило 1 089, из которых 1 025 пришлось на международные направления (-88,3%), 64 - на внутренние (-94,7%).

В январе-мае 2020 года аэропорт "Борисполь" обслужил 2 млн 470,6 тыс. пассажиров, что на 52,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный пассажиропоток составил 2 млн 282,5 тыс. человек (-52%), внутренний - 188,1 тыс. человек (-54,4%).

Число рейсов за отчетный период уменьшилось на 49% до 20 671. Из них 18 240 рейсов были международными (-48,2%), 2 431 рейс - внутренним (-54%).