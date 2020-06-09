Фондовый индекс Nasdaq вырос на 45% после обвала в марте

Фондовый индекс Nasdaq зафиксировал рекордный максимум закрытия во вторник, 9 июня, в то время как S&P 500 показал прирост с начала года, подтвердив бычьи настроения на рынке на фоне надежд на быстрое восстановления после вызванного эпидемией коронавируса спада.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,7% – до 27.572,44 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,2% – до 3.232,39 пункта​, в то время как ​Nasdaq вырос на 1,13% – до 9.924,745 пункта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Подъем возглавили акции технологического и телекоммуникационного секторов в индексе Nasdaq, который с обвала рынков 23 марта вырос на 44,7%.

S&P 500 остается примерно на 4,5% ниже рекордного закрытия перед эпидемией, а Dow не хватает 6,7%.

Ранее ежемесячный отчет о занятости в США показал неожиданное снижение уровня безработицы, укрепив мнение, что максимальный экономический ущерб от вспышки вируса уже позади.