Kyiv Boryspil Express частично возобновит работу с 15 июня

Частичное восстановление курсирования Kyiv Boryspil Express начнется с 15 июня.

Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Относительно экспресса в аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - отметил Юрик.

По словам и.о. главы "Укрзализныци", теперь Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи".

"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", - добавил Юрик.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" закончила реконструкцию ж/д станции "Выдубичи" в Киеве. Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция "Выдубичи" сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов "Интерсити".