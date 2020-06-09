Жители Харькова вовремя оплатили 82% счетов за доставку газа

Вовремя в мае за доставку газа рассчитались 82% бытовых потребителей города Харькова.

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз", снижение платежей негативно влияет на работу газораспределительной системы города, передает БизнесЦензор.

В компании напоминают, что оплата за доставку газа – это средства, которые тратятся на работу аварийной газовой службы, ремонты газораспределительной системы, обследование газопроводов, поддержание давления газа в сетях, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, замену изношенных участков газопроводов и тому подобное.

"Даже в период карантина, "Харьковгоргаз" продолжает непрерывно работать для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа потребителям. Менеджеры Центра обслуживания клиентов на время карантина работают дистанционно и предоставляют клиентам более двух тысяч консультаций в день по телефону 067-01-07-104. По этому же номеру потребители могут осуществить экспресс-регистрацию "Личного кабинета", – подчеркивается в сообщении.

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Напомним, что загрузить онлайн-счет за доставку газа и дистанционно оплатить услуги можно из "Личного кабинета" на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight.

"Газовая компания благодарит всех своих клиентов, которые нашли возможность и своевременно рассчитались за доставку газа, сделав свой вклад в безопасность газораспределительной системы города", – отмечается в сообщении.