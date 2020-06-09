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Нацбанк объявил победителей конкурса на лучшую монету года. ФОТО

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Нацбанк объявил победителей конкурса на лучшую монету года. ФОТО
Победителем конкурса Национального банка (НБУ) "Лучшая монета года Украины" 2019 года в главной номинации стали памятные монеты "Пектораль".

Как сообщает пресс-служба НБУ, в этот набор входят четыре прямоугольные серебряные монеты номиналом по 10 гривен каждая, передает БизнесЦензор.

Стартовая цена одного такого набора монет с НДС составляла 4,86 тыс. грн.

Нацбанк объявил победителей конкурса на лучшую монету года 01

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победила памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Монета изготовлена из нейзильбера, ее номинал – 5 грн.

В НБУ напомнили, что в ходе первого этапа конкурса, который продолжался с 3 февраля до 6 апреля этого года, проголосовало более двух тысяч человек, а на втором – члены специально созданной комиссии тайным электронным голосованием определили лучшие монеты 2019 года в двух номинациях.

Автор: Михайло Орлюк

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