Банки за неделю выдали бизнесу 51 льготный кредит на 32,6 миллиона
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.
В целом уже выдано 605 кредита на сумму в 381,05 млн грн.
Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мер по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).
В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в "Приватбанке" под 0% до конца марта 2021 года.
На прошлой неделе Фонд подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками - "ОТП Банком" и "Международным Инвестиционным Банком".
Готовятся для утверждения Советом Фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от "Креди Агриколь Банка" и "Агропросперис Банка".
В случае положительного решения Совета в общем участниками Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины.