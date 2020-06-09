Убытки авиационной отрасли могут достичь $84 миллиарда, – IATA

Коронавирусный кризис приведет к рекордным годовым убыткам авиационной отрасли в размере $84 млрд, а 2020 год станет "худшим годом в истории авиации".

Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Пассажиропоток авиакомпаний, как ожидается, вырастет на 55% в 2021 году с низкого уровня этого года, но останется на 29% ниже показателей 2019 года, говорится в обновленном прогнозе IATA.

Ранее IATA прогнозировала, что восстановление отрасли вряд ли может наступить через шесть месяцев после начала падения, как это случалось раньше после крупнейших кризисов.