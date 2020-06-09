"Энергоатом" назначил проверку Запорожской АЭС из-за закупки кабеля по завышенным ценам

Руководство НАЭК "Энергоатом" инициировало служебное расследование для проверки обнародованной в СМИ информации о закупке подразделением "Запорожская АЭС" кабельной продукции по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о заключенном в мае Запорожской АЭС договоре с ООО "Киевская энергетическая строительная компания" на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, передает БизнесЦензор.

В рамках договора была предусмотрена замена кабельного оборудования, в частности для комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд ЗАЭС.

Однако, по данным СМИ, цены на кабели, которые закупались в рамках договора, были завышены по сравнению с другими ценовыми предложениями на аналогичную продукцию на рынке.

"В случае выявления и подтверждения фактов злоупотреблений, нарушения действующего законодательства или внутренних организационно-распорядительных документов компании, ГП НАЭК "Энергоатом" будут приняты все меры для привлечения к ответственности должностных лиц, ответственных за организацию и проведение указанной закупки", – подчеркивается в сообщении.

В "Энергоатоме" пообещали опубликовать результаты служебного расследования.

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Напомним, ранее издание Наші гроші сообщило, что ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" 15 мая по результатам тендера заказало ООО "Киевская энергетическая строительная компания" техническое переоснащение энергоблока №5 за 105,26 млн грн.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 по договору стоит 86 грн за метр, а 14х1,5 – 108 грн. В то же время в интернет-магазинах он продается в полтора раза дешевле – по 56 грн и 74 грн за метр соответственно. Кроме того, всего за неделю до этого тендера сам "Энергоатом" закупил такой же кабель для той же ЗАЭС на треть дешевле – по 63 грн и 85 грн за метр.