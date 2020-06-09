Строительная инспекция отказалась разрешить завершение реконструкции Киевского зоопарка

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) отказала в выдаче разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции Киевского зоологического парка (третья очередь строительства).

В ГАСИ указали на несоответствие экспертного отчета по проектной документации требованиям законодательства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, в ведомстве решили, что отчет не заверен надлежащим образом. Кроме того, к проведению экспертизы не был привлечен архитектор, который имеет соответствующий квалификационный сертификат.

Также ГАСИ указало на непредставление заявителями ("Киевским зоопарком" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ") всех необходимых документов. Так, не представлен приказ о назначении ответственного лица за выполнение строительных работ; не представлен экспертный отчет по рассмотрению проекта строительства на стадии проектирования, предусматривающий разделение по очередям; не представлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду, необходимый при обустройстве автостоянок на площади не менее 1 га и более чем на 100 паркомест.

Также в ГАСИ отметили, что не представлены выдержки из госреестра в отношении имеющегося права собственности или землепользования участком, и в отношении зданий и сооружений, которые реконструируются.

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Как сообщалось, 30 апреля Коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" по результатам тендера заключило соглашение с ЧАО "Фундамент" на третью очередь реконструкции объектов Киевского зоологического парка за 802,84 млн грн.

Согласно договору, до конца 2023 года подрядчик должен построить админздание, паркинг, кассы, павильоны "Террариум" и "Мадагаскар" с искусственными водоемами с водопадами, павильон совместной экспозиции Новой Гвинеи, Мадагаскара и Комодо, инженерные сети, индивидуальные тепловые пункты и котельные. Также предусмотрена вертикальная планировка, освещение, подпорные стены, лестницы, малые архитектурные формы, навигация, благоустройство и озеленение.

САО "Фундамент" принадлежит Дмитрию Алексееву, Виталий Пузийчуку и кипрской фирме "Амбер Рутения". Победитель связан с экс-директором "Житлоинвестбуд-УКБ" (до 2018 года), заместителем председателя КГГА и депутатом Киевсовета от "БПП" Вячеславом Непопом.