Все больше украинцев открывает свой бизнес в Польше, – СМИ

Все больше иностранцев начинает экономическую деятельность в Польше, большинство среди них составляют украинцы.

Издание "Gazeta Polska Codziennie" пишет, что большую заинтересованность иностранцев открытием собственного бизнеса констатируют, в частности, в Опольском воеводстве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Так, в Опольском воеводстве свой бизнес с начала года зарегистрировали 347 иностранцев.

"Если сравнить осень 2019 год с нынешними данными, можно утверждать, что иностранцы все раз охотнее регистрируют несельскохозяйственную экономическую деятельность. Осенью прошлого года в регионе было 313 таких примеров, а сейчас их у нас 347. Наиболее многочисленно представлены в этой группе граждане Украины, о самостоятельной уплате взносов на социальное страхование сообщило 139 человек", – сказал представитель Учреждения социального страхования в Ополе Себастиан Щурек.

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В то же время в Заведении социального страхования констатируют, что из-за эпидемической ситуации уменьшилось количество иностранцев, за которых работодатели региона декларировали уплату страховых взносов. Осенью прошлого года в региональной системе было более 20 тыс. иностранцев, а теперь их число уменьшилось до 15,6 тыс. Большинство из них – граждане Украины.