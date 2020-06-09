Безработица в странах ОЭСР показала рекордный рост в апреле

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2020 года увеличилась на рекордные 2,9 процентного пункта (п.п.), до 8,4% (5,5% в марте), что связано с мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение организации, передает БизнесЦензор.

Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце подскочило на 18,4 млн человек - до 55 млн. Основной прирост пришелся на долю США, где количество безработных выросло на 15,9 млн человек.

Рост числа безработных в апреле был более быстрым среди женщин, чем среди мужчин. Безработица среди женщин повысилась на 3,3 п.п., до 9,1%, среди мужчин - на 2,6 п.п., до 7,9%.

Рост числа безработных был особенно выраженным среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет). Безработица в этой категории населения подскочила на 5,5 п.п., до 17,6%.

Между тем темпы роста безработицы в странах ОЭСР в апреле существенно варьировались. Так, безработица в еврозоне показала скромные темпы роста - до 7,3% с 7,1% в марте, в Японии - до 2,6% с 2,5%.

Тем временем безработица в Канаде подскочила до 13,0% с 7,8%, в Колумбии - до 19,9% с 12,2%, в США - до 14,7% - максимума с января 1948 года - с 4,4%.

Данные за первую половину мая (до 16 мая) показывают, что безработица продолжила расти в Канаде (на 0,7 п.п., до 13,7% - максимума с 1976 года, когда стали доступны сопоставимые данные), однако снизилась в США (на 1,4 п.п., до 13,3%).

Административные данные за май указали на рост уровня безработицы в Германии на 0,5 п.п., отсутствие изменения показателя в Бельгии и его снижение в Норвегии.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.