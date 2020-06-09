SpaceX выведет на орбиту очередной спутник GPS новейшего поколения в интересах ВВС США
Об этом сообщил специализированный сайт Spaceflightnow, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Старт ракеты планируется осуществить во временное окно с 15:55 до 16:10 по времени Восточного побережья США (22:55-23:10 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.
Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.
При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.
В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек в мире.
Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.
Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.
Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.