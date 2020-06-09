Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 9 июня, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 17,83 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин успешно разместил номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев, 1 год и 1,5 года а также ОВГЗ в евро со сроком погашения 1 год.

"Наибольшим спросом среди гривневых инструментов пользовались ОВГЗ с самым длинным из представленных сроком до погашения – 1,5 года, которые Минфин разместил на сумму 5,7 млрд грн по ставке 10,8%", – отмечается в сообщении.

Кроме того, 3-месячные ОВГЗ были размещены на 527,25 млн грн при спросе 1,67 млрд грн, 6-месячные – на 479,06 млн грн при спросе 1,14 млрд грн, 9-месячные – на 205,48 млн грн, однолетние – на 207,4 млн грн.

При этом средневзвешенная ставка по 3-месячным бумагам была снижена на 84 базисных пунктов – до 9%, по 6-месячным – на 61 б.п., до 9,5%, 9-месячным – на 19 б.п., до 10,7%, 1-летними ОВГЗ – на 16 б.п., до 10,7%.

Минфин также разместил 1-летние ОВГЗ номинированные в евро на сумму 353 млн евро по средневзвешенной ставке 2,2% (-2 б.п. по сравнению с предыдущим размещением).

Как сообщалось, неделей ранее Минфин привлек в бюджет 2,95 млрд грн от продажи ОВГЗ, ограничив размещение облигаций ради снижения ставок.