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"Укрзализныця" планирует организовать прямой контейнерный поезд из Китая на постоянной основе. ФОТО

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"Укрзализныця" планирует организовать прямой контейнерный поезд из Китая на постоянной основе. ФОТО
"Укрзализныця" приняла первый контейнерный поезд из Китая. Поезд 8 июня прибыл на станцию ​​Киев-Лиски.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор.

По словам руководителя компании, расстояние в 9 тыс. км по территориям четырех стран поезд преодолел за 15 суток.

"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд Китай-Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами, важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сочетании Китай-Украина", - отметил Юрик.

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По словам директора по инфраструктуре "Укрзализныци" Романа Веприцкого, планируется организовать курсирование данных поездов на постоянной основе.

"Уже запланированы следующие поезда на 16 и 26 июня. В данный момент идет процесс настройки внутренней логистики перемещения контейнеров по Украине и загрузки контейнерного поезда в обратном направлении", - добавил Веприцкий.

Он также рассказал, что в будущем планируется организовать контейнерные поезда на филиале "Лиски" в Харьков и Днепр.

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В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

К этому через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай-страны Европейского союза.

Всего в 2019 году по территории Украины железнодорожным транспортом перевезено 384,018 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 14,64% больше объемов перевозок контейнеров за 2018 год. В январе-апреле 2020 года по территории Украины перевезено 150,316 тыс ДФЭ, что на 20% больше объемов перевозок контейнеров за аналогичный период 2019 года. Рост указанных объемов перевозок контейнеров произошло благодаря активной работе "Укрзализныци" по укрупнению контейнерных грузопотоков и созданию регулярного сервиса путем организации контейнерных поездов.

Первый контейнерный поезд в направлении Польши из Китая через территорию Украины проследовал в начале января 2020 года.

Автор: Галина Ялівець

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