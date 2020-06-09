На Житомирщине 71% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства на личных счетах

По состоянию на 5 июня 1732 участника акции "Твоя энергонезависимость" на Житомирщине перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета в ООО "Житомиргаз Сбыт".

Как отмечает пресс-служба компании, это более 71% участников акции в области, которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

Эти потребители написали заявление на зачисление средств и в дальнейшем они смогут использовать их для оплаты потребленного газа.

Всего участниками акции "Твоя энергонезависимость", стали 2 440 потребителей "Житомиргаз Сбыта".

"Не все потребители использовали свой запас голубого топлива из-за необычно теплой зимы и ощутимого снижения цены на газ в отопительный период. Остатки средств потребители могут направить на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет", – напомнила директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

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Для того, чтобы получить средства на банковский счет, необходимо направить заявление установленного образца на почтовый адрес 10002, г. Житомир, ул. Фещенко-Чопивского, 35, или электронный адрес компании [email protected]. Проверить информацию о возврате средств можно с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0412) 55-94-04.

Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по ссылке. Общество сможет вернуть средства потребителям сразу после получения заявления.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.