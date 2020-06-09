Меморандум с МВФ предусматривает продолжение медреформы, – НСЗУ

Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медицинских услуг за Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Меморандум с МВФ предусматривает продолжение медреформы. Среди структурных маяков, которые зафиксированы в меморандуме относительно здравоохранения, есть три следующих. Во-первых, это продолжение реформы системы финансирования здравоохранения и распространение ее в 2020 году на специализированные медучреждения. Отмечается, что финансирование специализированных медучреждений должно проводиться через единого плательщика – НСЗУ, никаких возвратов к финансированию через бюджетную субвенцию или особенного финансирования для некоторых медучреждений не предусмотрено. Единый плательщик – это НСЗУ", – сообщила Мовчан о положениях предварительного текста меморандума с МВФ.

Мовчан отметила, что меморандум также предусматривает продолжение преобразования (автономизации) медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия (КНП).

Кроме того, меморандум предусматривает, что "объем финансирования медучреждений должен зависеть от результатов его работы".

"Чем больше услуг оказывает медучреждение, тем больше финансирование оно должно получить. Кроме того, медучреждения, которые оказывают медуслуги, должны отвечать четким требованиям: оборудование для их оказания, медперсонал соответствующей квалификации и работать в определенном режиме", – сказала она.

В частности, Мовчан подчеркнула, что больница, которая оказывает медпомощь при лечении инфаркта, должна иметь ангиограф, медперсонал, способный проводить с его помощью диагностику и лечение, а также работать в круглосуточном режиме без выходных.

"Мы ожидаем публикации финального текста меморандума и работаем дальше", – резюмировала Мовчан