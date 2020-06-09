S&P снизило кредитный рейтинг Ferrexpo Жеваго из-за подозрений в присвоении средств

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине с "B" до "B-", сохранив прогноз "негативный" из-за ситуации с корпоративным управлением компании.

Согласно сообщению агентства, негативный прогноз указывает на потенциальный ущерб репутации или неблагоприятные операционные или финансовые события компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Агентство указывает на три момента в своем отчете.

Так, в марте Ferrexpo раскрыла еще одно внутреннее расследование, связанное с возможным незаконным присвоением средств – на этот раз футбольным клубом (ФК) "Ворскла". Агентство видит риск того, что украинские или другие органы власти начнут расследование по делу ФК "Ворскла", что может повысить репутационный риск и иметь материальные финансовые последствия или неблагоприятные последствия для операций. Если такое расследование будет начато, S&P может еще больше понизить рейтинг Ferrexpo.

Кроме того, агентство не исключает, что такие случаи потенциального незаконного присвоения средств не произойдут в будущем.

Во-вторых, S&P упомянул, что 18 мая Ferrexpo объявила о предстоящем назначении исполняющего обязанности генерального директора Джима Норта, и неясно, вернется ли мажоритарный владелец Ferrexpo Константин Жеваго к своей прежней должности гендиректора и если он этого не сделает, каков план преемственности.

Также S&P указывает на повышение риска нестабильности в компании после заявления на годовом собрании 28 мая главы совета директоров Стива Лукаса (Steve Lucas) о решении уйти в отставку.

Вместе с тем, S&P ожидает от Ferrexpo хороших финансовых результатов в этом году благодаря стабильным ценам на железную руду. Агентство предполагает скорректированный показатель EBITDA в размере $375-425 млн и отношение долга к EBITDA около 1,0x для Ferrexpo в 2020 году, что значительно ниже уровня 2,0х, который агентство считает соразмерным текущему рейтингу.

С другой стороны, S&P может понизить рейтинг Ferrexpo, если кредиторы решат ускорить амортизацию своего непогашенного долга, пока компания не сможет получить доступ к рынкам капитала. S&P может пересмотреть свой прогноз по Ferrexpo на "стабильный", как только получит больше ясности относительно указанных вопросов.

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Как сообщалось, в конце октября прошлого года мажоритарий Ferrexpo, экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального расследования в его отношении.

Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест. Однако Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей бизнесмена, который скрывается за границей.

Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1,51 млрд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.