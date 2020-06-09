"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования - №774/773 Киев-Шостка, который восстановит курсирование с 12 июня. В целом уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования. Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев-Лисичанск, №53/54 Днепр-Одесса, №116/115 Киев-Бердянск и №136/135 Киев-Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Для восстановления курсирования пассажирских поездов "Укрзализныця" учла рекомендации Минздрава: в одном купе будет находиться не более двух человек. По плацкартным вагонам: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место.

Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилено обработку постельного белья во время стирки. Проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.