В Украине за сутки зафиксировано более 680 новых случаев коронавируса

В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.