В Харьковской области заработали выездные центры обслуживания потребителей газа
Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковгаз" сообщает БизнесЦензор.
Выездные ЦОКи заработали на базе Купянского отделения компании и будут осуществлять прием потребителей в селах шести районов области.
Первые шесть приемов потребителей специалистами центров обслуживания клиентов проведены в селах Купянского и Двуречанского районов. Впоследствии, кроме этих районов, запланированы консультации клиентов в населенных пунктах Изюмского, Барвенковского, Боровского, Шевченковского районов области.
"Приемы потребителей происходят с соблюдением всех рекомендаций МОЗ. Один оператор одновременно принимает только одного потребителя, на рабочих местах находятся дезинфицирующие средства, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщает компания.
Работа выездных ЦОКов стала возможна благодаря поддержке местных органов власти и поселковых голов. Прием потребителей специалистами АО "Харьковгаз" проводится в помещениях поселковых советов, с предварительно размещенными объявлениями о дате и времени приема.
Наиболее активно выездные центры обслуживания будут работать перед началом отопительного сезона. В то время, когда у клиентов компании увеличивается потребность в консультациях.
Во время приема клиенты АО "Харьковгаз" могут:
- Получить профессиональную консультацию по газовым вопросам;
- Оформить заявление на установление, замену газового оборудования, техническое обслуживание газовых приборов и тому подобное;
- Оформить заявление на переоформление лицевого счета;
- Получить помощь в подключении к онлайн-сервисам АО "Харьковгаз".