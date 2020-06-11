В Киевской области долги за газ превысили 2 миллиарда

Текущий долг населения поставщику газа ООО "Киевоблгаз Сбыт" по Киевской области на конец мая составил 2 млрд 61 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Киевоблгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Эту рекордную сумму украинцам придется оплатить по окончанию карантина.

"Среди должников немало людей, которые потеряли работу и лишились источников доходов, но есть и такие, кто, пользуясь удобным поводом, решил повременить с проплатами. Чем больше вырастет задолженность, тем сложнее ее погасить. В итоге, компания будет вынуждена обратиться к оператору ГРС с поручением прекратить газоснабжение должникам. Впрочем, помимо задолженности придется возмещать затраты за прекращение и возобновление газоснабжения. По окончанию карантина все окажутся перед необходимостью оплатить накопившиеся долги" - рассказывает директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков.

В компании говорят, что резкий скачет задолженности произошел после того, как стало известно, что согласно законодательству во время карантина и 30 дней после его завершения клиентам компании, у которых есть задолженность, запрещено начислять пеню и осуществлять отключение газа.

"Мы оказались в сложной финансовой ситуации. Правительство должно обратить внимание на сложившуюся ситуацию, чтобы избежать коллапса перед началом отопительного сезона, когда количество отключений и должников может вырасти в разы" - добавил Денис Смоляков.

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