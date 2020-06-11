Смелянский планирует продать здание "Укрпошты" на Крещатике за 1 миллиард

Глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса в Киеве на улице Крещатик, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на 24 канал сообщает БизнесЦензор.

Смелянский пояснил, что в главном офисе работает более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы - обслуживают посольства, Кабмин. Поэтому главному офису почты не место на Крещатике по ряду причин, убежден Смелянский.

"Крещатик, Майдан - места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот "Укрпошта" может смело работать не в центре", - пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.