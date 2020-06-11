Инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 миллиардов и вызовут дестабилизацию поставок, – ассоциация

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) констатирует нарастающее давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти Украины с целью увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов, в результате чего под удар будут поставлены потребители и энергетическая безопасность Украины.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

"Инициативы украинских НПЗ по введению 8,5% пошлины на российские поставки дизтоплива и сжиженного газа приведут не только к дополнительному росту закупочных цен, но и разрушат устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, приведут к появлению уже новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка и всеми вытекающими отсюда рисками", — говорится в пресс-релизе отраслевой ассоциации.

План НПЗ не приведет к существенному увеличению переработки нефти и выпуску нефтепродуктов, уверены в НАУ. Причина — повышенный выпуск бензина и мазута, которые не имеют ликвидного сбыта. Инициативы по ограничению направлений поставок дизтоплива и сжиженного газа приведут к росту цен на эти ходовые позиции и будут субсидировать убыточные позиции.

"Фактически вопрос стоит следующим образом: кто будет платить за содержание и развитие НПЗ, их владельцы или потребители? НПЗ принадлежат крупнейшим финансово-промышленным группам с государственным и частным капиталом, мы считаем несправедливым полностью перекладывать эту нагрузку на население и промышленность", — заявила президент НАУ Неля Привалова.

По расчетам ассоциации, предлагаемые ограничения обойдутся экономике Украины в 11 млрд грн в год. Требуя помощи от государства и потребителей, сами НПЗ не берут на себя никаких обязательств по части объемов производства и размера инвестиций, подчеркивают в НАУ.

"Наше объединение крупнейших сетей автозаправочных станций и оптовых поставщиков нефтепродуктов протестует против информационных манипуляций, которые вводят в заблуждение чиновников и общественность", — говорится в пресс-релизе отраслевой ассоциации.

В НАУ отмечают, что ключевой проблемой украинских НПЗ, притом как государственных, так и частных, является отсутствие инвестиций.

Скупая инвестиционная политика привела к закрытию заводов, уменьшению объемов нефтепереработки, устаревшей конфигурации выпуска моторных топлив и как следствие к увеличению импортозависимости Украины, отмечает НАУ. Аналогичны причины падения добычи углеводородов.

Из-за этого Украина вынуждена платить максимальные в Европе цены при закупке нефтепродуктов. Продукция украинских заводов реализуется по принципу импортного паритета, создавая дополнительный заработок заводов на уровне $50–60/т.

При этом, несмотря на высокую импортзависимость, у страны нет безальтернативных поставщиков, рынок диверсифицирован, благодаря чему страна не знает проблем с поставками топлива с 2005 года.

НАУ ожидает, что в связи со сменой рыночной конъюнктуры в этом году ни один из источников поставок дизельного топлива не будет иметь более 30% рынка. В последние годы этот показатель превышали поставки из России и Беларуси.

В то же время в Нефтегазовой ассоциации Украины солидарны с НПЗ в понимании проблемы чрезмерной доли сжиженного газа в топливном балансе страны и высказывают публичную поддержку поэтапной коррекции ставок акцизного сбора на бензин и автогаз. Однако подчеркивают, что подобные изменения должны стать частью стратегии по развитию рынка нефтепродуктов, а не приниматься путем продавливания отдельных инициатив без надлежащей проработки.

В феврале 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 году. Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.