В Черниговской области 70% потребителей задолжали за газ

70% потребителей газа на Черниговщине имеют задолженность перед ООО "Черниговгаз Сбыт".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 июня 249 тысяч клиентов компании не уплатили за газ почти 416 млн.грн.

На время карантина "Черниговгаз Сбыт" не применял штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ. Также был введен мораторий на прекращение поставок газа потребителям, которые имеют долги за газ.

"Но саму оплату за газ, как и за другие коммунальные услуги, Правительство не отменяло. Поэтому рост задолженности по окончании карантина влечет за собой ответственность - вплоть до отключения газа", - сообщает компания.

Чтобы предотвратить отключение, "Черниговгаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженности 13,4 тыс. потребителей. В случае дальнейших неуплат, после окончания карантина компания будет вынуждена обращаться в суд. До введения карантина в суд уже направлено 99 исков к должникам на сумму 975 тыс.

Клиенты ООО "Черниговгаз Сбыт" имеют все возможности оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по телефонам 067 65-64-104 или (0462) 61-62-04 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Черниговгаз Сбыт" благодарен всем, кто платит за потребленный газ вовремя, и призывает не накапливать долги, с которыми будет сложно рассчитаться и которые будут ставить под угрозу стабильность газоснабжения. Скачать счета для оплаты услуг, не ожидая бумажные, можно в личном кабинете на сайте 104.ua и в viber-боте 7104.