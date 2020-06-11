Минздрав готовится к усилению карантина из-за эпидемической ситуации

Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение 1 дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев", - сказал Степанов.

11 июня в Украине выявлено 689 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. "Это новый антирекорд для государства и Минздрав будет предлагать срочные решения, которые помогут спасти жизни украинце", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр, ни один этап смягчения карантина не означает отмену противоэпидемических мероприятий, как, например, масочный режим или использования антисептиков.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 29070 человек, из них 2092 ребенка, а также 5249 медработников. При этом, в общем выздоровели 13141 человек (из них 3055 медицинских работников), летальных случаев - 854.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели.